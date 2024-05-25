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Дождь, снег и град прогнозируют по Казахстану 26 мая

«Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 26 мая, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 0 м/с 55% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: freepik

Согласно прогнозу синоптиков сети, в разных частях страны ожидаются проливные дожди, снег, град и туман.

«На большей части РК ночью пройдут осадки, на севере, в центре, в горных районах юго-востока — сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юго-востоке, днем в центре страны — сильные дожди, на севере, востоке, в центре, юге республики ожидается выпадение града. Лишь на западе страны и в Кызылординской области будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на северо-западе, в центре, юге в ночные часы — туман».

РГП «Казгидромет»

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере Улытауской, Северо-Казахстанской областей, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки 1−2 градуса.

На западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, юго-западе Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Абайской, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В южной столице — Алматы — ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, в течение семи дней будут наблюдаться дожди и грозы, а также временное понижение температуры воздуха.