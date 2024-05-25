Дождь, снег и град прогнозируют по Казахстану 26 мая

«На большей части РК ночью пройдут осадки, на севере, в центре, в горных районах юго-востока — сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юго-востоке, днем в центре страны — сильные дожди, на севере, востоке, в центре, юге республики ожидается выпадение града. Лишь на западе страны и в Кызылординской области будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на северо-западе, в центре, юге в ночные часы — туман».