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Ученые планируют провести первую в мире пересадку головы — и вот когда

Американская компания Brainbridge представила технологию пересадки головы. Эксперты уверены, что впервые эту процедуры можно будет сделать через восемь лет, пишет издание Daily Star.

Источник: Смартпресс

Данная методика может стать спасением для пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями, такими как рак, болезнь Альцгеймера, Паркинсона или паралич.

В анимационном видео, которое опубликовала компания, предложено использовать роботизированную хирургию и искусственный интеллект для пересадки головы.

Разработчики пояснили, что процедура предполагает пересадку головы пациента с сохранением воспоминаний и когнитивных способностей в здоровое тело донора, чей мозг уже умер.

Пациент должен провести около месяца в коме и получать препараты, подавляющие иммунитет. Этого времени должно хватить мозгу, чтобы прижиться, считают ученые.

Создатели видео утверждают, что будут готовы к проведению операции через восемь лет. Однако эксперты заявили Daily Star, что представленная в видео концепция — грубое упрощение работы мозга. Саму идею они считают «научной фантастикой».

наука