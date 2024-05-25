Ученые планируют провести первую в мире пересадку головы — и вот когда

Данная методика может стать спасением для пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями, такими как рак, болезнь Альцгеймера, Паркинсона или паралич.
В анимационном видео, которое опубликовала компания, предложено использовать роботизированную хирургию и искусственный интеллект для пересадки головы.
Разработчики пояснили, что процедура предполагает пересадку головы пациента с сохранением воспоминаний и когнитивных способностей в здоровое тело донора, чей мозг уже умер.
Пациент должен провести около месяца в коме и получать препараты, подавляющие иммунитет. Этого времени должно хватить мозгу, чтобы прижиться, считают ученые.
Создатели видео утверждают, что будут готовы к проведению операции через восемь лет. Однако эксперты заявили Daily Star, что представленная в видео концепция — грубое упрощение работы мозга. Саму идею они считают «научной фантастикой».