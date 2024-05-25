Последний звонок прозвенел в школах Беларуси 25 мая

Последний звонок прозвенел для учащихся 9-х и 11-х классов учреждений общего среднего образования Беларуси в субботу, 25 мая, сообщает Министерство образования.
В школах Беларуси прозвенели последние звонки для более чем 55 тысяч 11-классников 2024 года. Также более 108 тысяч учеников закончили 9-е классы в Беларуси в этом году.
Праздничные мероприятия последнего звонка стартовали с торжественных линеек, во многих школах в сценарий были включены церемонии возложения цветов у монументов, закладка аллей или капсул памяти для выпускников будущих лет.
Например, лучшие выпускники минских школ в этот день возложили цветы у стелы «Минск — город-герой». Так, выпускники минских почтили память героев, защищавших город в годы войны, а также отдавших жизни за освобождение Минска и всей Беларуси.
Вечером минских выпускников ждет масштабный концерт в «Минск-Арене» хедлайнером которого станет группа «Dabro».
Последний звонок в Беларуси проходит 25 мая, а выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании, в том числе особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, состоятся 14 июня.
В связи с этими мероприятиями продажа алкоголя ограничена в Беларуси 25 мая, а затем — 14 июня. И сообщили, что алкоголь дорожает в Беларуси.
И напомним, белорусские водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая, а также, какой штраф грозит за не включенные фары.
А ранее Минобразования сказало про изменения в экзаменах для выпускников школ Беларуси.