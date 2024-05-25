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Водителя «Лексуса» в Башкирии оштрафовали за выпускницу в люке на крыше

Женщина разрешила сестре пошалить в день праздника «Последний звонок».

Жительница Нефтекамска в день последнего звонка разрешила своей сестре-выпускнице проехать по улице, высунувшись из люка «Лексуса», сообщил начальник ГИБДД в Башкирии Владимир Севастьянов.

Девушка везла свою сестру-девятиклассницу с праздника домой. Когда они ехали по улице Карла Маркса, выпускница уговорила сестру разрешить ей показаться всем. Однако им не повезло: в машине следом за ними ехал начальник отдела ГИБДД по Нефтекамску Вадим Щекатуров.

На девушку оформили протокол за перевозку пассажиров «вне салона автомобиля», а также за отсутствие полиса ОСАГО. Также в машине находилась и вторая пассажирка — ученица 10 класса. Все трое не были пристёгнуты ремнём безопасности. Они были привлечены к административной ответственности.

штрафы