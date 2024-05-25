Водителя «Лексуса» в Башкирии оштрафовали за выпускницу в люке на крыше

Девушка везла свою сестру-девятиклассницу с праздника домой. Когда они ехали по улице Карла Маркса, выпускница уговорила сестру разрешить ей показаться всем. Однако им не повезло: в машине следом за ними ехал начальник отдела ГИБДД по Нефтекамску Вадим Щекатуров.