Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дёмском шоссе в Уфе из-за ремонта закроют обе полосы в направлении Дёмы

На Дёмском шоссе в Уфе из-за ремонта закроют обе полосы в направлении Дёмы.

Источник: Башинформ

В связи с ремонтом дорожного полотна на Дёмском шоссе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 25 и 26 мая закроют обе полосы в направлении Дёмы. Движение перенаправят по встречной полосе.

Эти два дня дорожные службы будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Для тех, кто поедет в Дёму: Лучше воспользоваться трассой «М5 Урал», т.к. ограничение вводится на участке от примыкания к автомобильной дороге «Уфа — аэропорт».

Для жителей «Кооперативной поляны»: необходимо будет выполнить разворот на развязке возле ТЦ «Мега» и далее продолжить движение в направлении города до заезда в микрорайон у миграционного центра.