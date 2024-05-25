На Дёмском шоссе в Уфе из-за ремонта закроют обе полосы в направлении Дёмы.

В связи с ремонтом дорожного полотна на Дёмском шоссе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 25 и 26 мая закроют обе полосы в направлении Дёмы. Движение перенаправят по встречной полосе.
Эти два дня дорожные службы будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Для тех, кто поедет в Дёму: Лучше воспользоваться трассой «М5 Урал», т.к. ограничение вводится на участке от примыкания к автомобильной дороге «Уфа — аэропорт».
Для жителей «Кооперативной поляны»: необходимо будет выполнить разворот на развязке возле ТЦ «Мега» и далее продолжить движение в направлении города до заезда в микрорайон у миграционного центра.