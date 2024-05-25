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В Свердловской области 26 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с

В воскресенье, 26 мая, местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +28° 0 м/с 55% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Коммерсантъ

По данным Уральского Гидрометцентра, 26 мая ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на севере Свердловской области — временами с мокрым снегом. Днем также ожидается небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный 4−9 м/с с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью — 7…12°, на севере — 0…+5°. Днем температура составит +10…+15°, на севере — до +5°.

В Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, температура воздуха ночью — +10…+12°, днем -+12…+14°.

В ГУ МЧС по Свердловской области напомнили, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. «Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции», — сказано в сообщении.

Пешеходам рекомендуют держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Опасность также могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром.