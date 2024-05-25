В Свердловской области 26 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с

В ГУ МЧС по Свердловской области напомнили, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. «Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции», — сказано в сообщении.