В Свердловской области 26 мая ожидаются порывы ветра до 18 м/с

По данным Уральского Гидрометцентра, 26 мая ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на севере Свердловской области — временами с мокрым снегом. Днем также ожидается небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный 4−9 м/с с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью — 7…12°, на севере — 0…+5°. Днем температура составит +10…+15°, на севере — до +5°.
В Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, температура воздуха ночью — +10…+12°, днем -+12…+14°.
В ГУ МЧС по Свердловской области напомнили, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. «Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции», — сказано в сообщении.
Пешеходам рекомендуют держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Опасность также могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром.