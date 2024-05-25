Из Ростова в ЛНР и обратно пустят пять новых маршрутов

Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
Два автобуса будут направляться из Ростова в Луганск, еще два — в обратном направлении. Пятый маршрут будет отправляться из донской столицы в Торез.
Всего с начала августа появятся 13 новых маршрутов. Дополнительный транспорт пустят из городов Луганской народной Республики в Волгоград, Москву и Мытищи. Еще три маршрута будут курсировать между городами ДНР с Махачкалой и Москвой.
Всего с начала августа запустят 13 новых маршрутов: дополнительные автобусы также соединят города ЛНР с Волгоградом, Мытищами, Москвой, еще три маршрута — города ДНР с Махачкалой и Москвой.