В Молдове переписали почти два миллиона человек

По состоянию на конец вчерашнего дня, 23 мая, было переписано около 1 млн 331 тысячи жилищ (включая занятые и незанятые жилые помещения) и около 1 млн 952 тысяч человек. Такие данные представило Национальное бюро статистики (НБС).
НБС уточнило, что в число переписанного населения входят как лица с обычным местом жительства, так и лица без обычного места жительства.
НБС также представило информацию о доле переписанных жилищ в общем приблизительном количестве домов в территориальном разрезе, по данным на конец 23 мая. Среди муниципалитетов и районов с самым высоким уровнем переписи — Анений Ной, Унгены, Теленешты, Кэлэраш, Орхей, Глодены, Рышканы.
«Обращаемся к населению продолжать быть восприимчивыми и открытыми для участия в переписи!» — заявили в бюро.
Перепись населения и жилищ стартовала 8 апреля и продлится до 7 июля. В этот период около 4 тысяч переписчиков будут ходить по домам для сбора данных о населении и его характеристиках, таких как возраст, пол, этническая принадлежность, уровень образования, род занятий
Перепись проводится раз в десять лет и является мероприятием общенационального масштаба, позволяющим получить полную демографическую картину страны. Данные, собранные в ходе переписи, предоставят информацию для разработки государственной, национальной и местной политики, необходимой для экономического и социального развития страны.