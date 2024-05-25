В Молдове переписали почти два миллиона человек

Перепись населения и жилищ стартовала 8 апреля и продлится до 7 июля. В этот период около 4 тысяч переписчиков будут ходить по домам для сбора данных о населении и его характеристиках, таких как возраст, пол, этническая принадлежность, уровень образования, род занятий и т. д. , а также о жилье и условиях жизни, таких как оснащение системой канализации и водоснабжения, способ отопления и т. д.