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Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу, ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинское учреждение.

Источник: Sputnik.by

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что она госпитализирована с внутренним кровотечением.

«Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный».

сказал собеседник агентства.

Терехова родилась в 1942 году в Туринске (Свердловская область), училась на физико-математическом факультете Ташкентского госуниверситета, а затем отправилась в Москву, где поступила в Школу-студию Юрия Завадского при Театре им. Моссовета, в 1964-м стала его актрисой.

В кино Терехова дебютировала в 1965 году в фильме «Здравствуй, это я!». Известность ей принесли роли матери (Марии) и жены (Натальи) в фильме Андрея Тарковского «Зеркало».

Слава пришла к Тереховой в конце 1970-х годов — после ролей графини в «Собаке на сене» и Миледи в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».

С 2005 года она из-за болезни не играла в театре и не снималась в кино.