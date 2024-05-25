Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

Терехова родилась в 1942 году в Туринске (Свердловская область), училась на физико-математическом факультете Ташкентского госуниверситета, а затем отправилась в Москву, где поступила в Школу-студию Юрия Завадского при Театре им. Моссовета, в 1964-м стала его актрисой.