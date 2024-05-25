Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что она госпитализирована с внутренним кровотечением.
«Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный».
Терехова родилась в 1942 году в Туринске (Свердловская область), училась на физико-математическом факультете Ташкентского госуниверситета, а затем отправилась в Москву, где поступила в Школу-студию Юрия Завадского при Театре им. Моссовета, в 1964-м стала его актрисой.
В кино Терехова дебютировала в 1965 году в фильме «Здравствуй, это я!». Известность ей принесли роли матери (Марии) и жены (Натальи) в фильме Андрея Тарковского «Зеркало».
Слава пришла к Тереховой в конце 1970-х годов — после ролей графини в «Собаке на сене» и Миледи в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».
С 2005 года она из-за болезни не играла в театре и не снималась в кино.