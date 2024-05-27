В Москве прошел костюмированный SUP-заплыв

С 24 мая по 2 июня в столице в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» проходит восьмой гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Для торговой программы в этом году выловили свыше двух миллионов тонн рыбы в соленых и пресных водоемах страны. Гостям предложат более 600 видов рыбной продукции, в том числе деликатесные крылья черноморского ската.