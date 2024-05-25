Челябинка случайно искупала своего кота в стиральной машине

По данным Telegram-канала «Baza» жительница Челябинска поставила стирку и через 10 минут захотела погладить своего кота Беляша, только нигде его не смогла найти. Во время поисков она поняла, что из ванной доносятся звуки бульканья и кошачьей истерики. Обнаружив питомца стирающимся вместе с одеждой, она остановила стирку, вытащила мокрого кота и повезла его к ветеринару.
Беляшу повезло, и он не успел захлебнуться или получить травмы, однако артериальное давление не определялось, а температура тела была очень низкой. Врачам удалось стабилизировать своего пушистого пациента и спустя сутки его выписали.
Несколько дней житель челябинского микрорайона «Академ Riverside» поиздевался над джек-рассел-терьером, с которым возвращался с прогулки. В лифте он взял питомца за шкирку и продержал на весу почти минуту. Затем мужчина вышел на своём этаже и по пути в квартиру несколько раз пнул собаку. Жестокое обращение с животным попало на камеры наблюдения и вызвало волну негодования в соцсетях. Случившимся заинтересовались в полиции.