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Челябинка случайно искупала своего кота в стиральной машине

Не для всех суббота оказалось благоприятной, в том числе и для кота Беляша, которого хозяйка случайно постирала в стиральной машине. Животное десять минут «крутилось» в барабане, однако челябинка вовремя услышала крики, вытащила питомца и повезла в ветеринарную клинику.

Источник: Pchela.News

По данным Telegram-канала «Baza» жительница Челябинска поставила стирку и через 10 минут захотела погладить своего кота Беляша, только нигде его не смогла найти. Во время поисков она поняла, что из ванной доносятся звуки бульканья и кошачьей истерики. Обнаружив питомца стирающимся вместе с одеждой, она остановила стирку, вытащила мокрого кота и повезла его к ветеринару.

Беляшу повезло, и он не успел захлебнуться или получить травмы, однако артериальное давление не определялось, а температура тела была очень низкой. Врачам удалось стабилизировать своего пушистого пациента и спустя сутки его выписали.

Несколько дней житель челябинского микрорайона «Академ Riverside» поиздевался над джек-рассел-терьером, с которым возвращался с прогулки. В лифте он взял питомца за шкирку и продержал на весу почти минуту. Затем мужчина вышел на своём этаже и по пути в квартиру несколько раз пнул собаку. Жестокое обращение с животным попало на камеры наблюдения и вызвало волну негодования в соцсетях. Случившимся заинтересовались в полиции.