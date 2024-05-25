До +28 и грозы ожидаются в Беларуси 26 мая

Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гроз в Беларуси 26 мая, информирует pogoda.by.
Грозы пройдут преимущественно в западных районах Беларуси, где будет ощущаться влияние неустойчивой воздушной массы. В ночные часы и утром местами по западу — кратковременные дожди и грозы. В остальных регионах страны в этот день, в основном, без осадков.
В целом, погоду на воскресенье будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью температуры будут опускаться до +10…+16 градусов, холоднее будет на юго-востоке всего около +7..+9 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+28 градусов.
Ветер днем будет восточного и юго-восточного направления от слабого до умеренного, а при грозах — порывистый.