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До +28 и грозы ожидаются в Беларуси 26 мая

Синоптики предупредили о грозах в Беларуси ночью и утром 26 мая.

Сейчас в Ричмонде: +28° 0 м/с 55% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гроз в Беларуси 26 мая, информирует pogoda.by.

Грозы пройдут преимущественно в западных районах Беларуси, где будет ощущаться влияние неустойчивой воздушной массы. В ночные часы и утром местами по западу — кратковременные дожди и грозы. В остальных регионах страны в этот день, в основном, без осадков.

В целом, погоду на воскресенье будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью температуры будут опускаться до +10…+16 градусов, холоднее будет на юго-востоке всего около +7..+9 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+28 градусов.

Ветер днем будет восточного и юго-восточного направления от слабого до умеренного, а при грозах — порывистый.