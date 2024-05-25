Челябинцев предупредили о закрытии перекрестка в центре города

В телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт» дополнительно сообщили, что на время работ первого этапа корректируются маршруты общественного транспорта: изменения коснулись трамваев № 2 и 20, а также троллейбусов № 10, 14, 17. Для пешеходов недоступен переход через Свердловский проспект от сквера Алое поле.