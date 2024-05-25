Челябинцев предупредили о закрытии перекрестка в центре города

На пересечении Свердловского проспекта с Ленина начинают капитальный ремонт трамвайных путей. Этот участок будет недоступен для общественно транспорта и частично для водителей. Обходные пути придется искать и пешеходам.
По данным администрации Челябинска, работы на перекрестке начались с вечера 24 мая и продлятся до 9 июня. При этом обновление трамвайных путей пройдет в несколько этапов.
Сначала, с 24 по 28 мая, для движения будет недоступна северная сторона проспекта Ленина (возле сквера Алое поле). Соответственно транспорт будет проезжать по южной стороне проспекта (возле Педуниверситета).
В телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт» дополнительно сообщили, что на время работ первого этапа корректируются маршруты общественного транспорта: изменения коснулись трамваев № 2 и 20, а также троллейбусов № 10, 14, 17. Для пешеходов недоступен переход через Свердловский проспект от сквера Алое поле.
Второй этап с 28 мая по 2 июня предполагает закрытие уже южной стороны проспекта Ленина. Машины, соответственно будут ездить по северной стороне.
Третий этап — со 2 по 9 июня — включает в себя обкатку путей, а также выправку и финальную отделку.