В Восточном Казахстане подвели итоги сейсмотренировки

Особое внимание уделено объектам с пребыванием маломобильных граждан и массового скопления людей, всего 615 организаций и 65 043 граждан, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
По легенде на территории области ощущалось землетрясение.
Люди покинули помещения, вышли на открытую территорию или успели занять безопасные места в зданиях. На объектах образования воспитатели и учителя выводили детей на улицу, врачи занимали вместе с пациентами встали в дверные проемы и углы капитальных стен, на объектах промышленности отработаны действия с экстренной остановкой оборудования, особое внимание уделено эвакуации и правилам поведения в местах пребывания маломобильных граждан и массового скопления людей.
Землетрясение происходит внезапно. К сожалению, пока наука не может точно предсказать его заранее. Поэтому важно постоянно оттачивать порядок действий при первых толчках. С гражданами и работниками предприятий проведены обучающие инструктажи, разъяснено как найти в здании относительно безопасные места, где следует переждать толчки. По итогам сейсмотренировки специалистами ДЧС даны рекомендации руководителям объектов о необходимости на постоянной основе проводить аналогичные тренировки.