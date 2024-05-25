В Восточном Казахстане подвели итоги сейсмотренировки

Люди покинули помещения, вышли на открытую территорию или успели занять безопасные места в зданиях. На объектах образования воспитатели и учителя выводили детей на улицу, врачи занимали вместе с пациентами встали в дверные проемы и углы капитальных стен, на объектах промышленности отработаны действия с экстренной остановкой оборудования, особое внимание уделено эвакуации и правилам поведения в местах пребывания маломобильных граждан и массового скопления людей.