Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте на два дня перекроют некоторые улицы. Водителей просят воздержаться от поездок в столицу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 26 и 27 мая будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах. В эти дни ожидается визит президента России Владимира Путина в Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«В связи с проведением крупных международных мероприятий, а также продолжением работ по благоустройству и строительству, на некоторых улицах города Ташкента будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-служба СБДД.

Водителям из близлежащих районов в эти дни рекомендуется по возможности избегать поездок в город Ташкент, если в этом нет срочной необходимости.

В случае принятия необходимых мер по ограничению движения транспортных средств на определенных улицах, водителей просят неукоснительно соблюдать требования сотрудников ДПС, а также дорожных знаков и разметки.