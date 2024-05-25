В Ташкенте на два дня перекроют некоторые улицы. Водителей просят воздержаться от поездок в столицу

«В связи с проведением крупных международных мероприятий, а также продолжением работ по благоустройству и строительству, на некоторых улицах города Ташкента будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-служба СБДД.
Водителям из близлежащих районов в эти дни рекомендуется по возможности избегать поездок в город Ташкент, если в этом нет срочной необходимости.
В случае принятия необходимых мер по ограничению движения транспортных средств на определенных улицах, водителей просят неукоснительно соблюдать требования сотрудников ДПС, а также дорожных знаков и разметки.