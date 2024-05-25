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В Уфе отремонтируют улицы в историческом центре

В Уфе отремонтируют улицы в историческом центре.

Источник: Башинформ

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений заключит контракт на ремонт ул. Новомостовая на участках от ул. Пушкина до ул. Октябрьской Революции и от ул. Заки Валиди до ул. Тукаева, ул. К. Маркса на участке от ул. Чернышевского до ул. Свердлова. Начальная цена контракта — 79 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести работы по переустройству коммуникаций, модернизировать наружное освещение, уложить тротуарную плитку из гранита с водоотводом, установить остановочные пункты общественного транспорта и обеспечить пешеходные подходы к ним.