В Уфе отремонтируют улицы в историческом центре.

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений заключит контракт на ремонт ул. Новомостовая на участках от ул. Пушкина до ул. Октябрьской Революции и от ул. Заки Валиди до ул. Тукаева, ул. К. Маркса на участке от ул. Чернышевского до ул. Свердлова. Начальная цена контракта — 79 млн рублей.