Минздрав сообщил о возвращении в белорусские аптеки ряда лекарств

«На аптечный склад РУП “Белфармация” прибыла новая партия лекарственных средств. После некоторого времени отсутствия они теперь доступны».
Там также отметили, что уже на следующей неделе в реализацию поступят такие препараты, как «Салофальк» (применяется для лечения болезни Крона и язвенного колита), «Метипред» (для снижения воспаления и симптомов аллергических реакций).
Кроме того, в республику прибыла вакцина «Гардасил» — инновационный препарат против вируса папилломы. Также на следующей неделе поликлиники смогут заказать вакцину «Клещ-э-вак».
По данным Минздрава, летом в страну поступит лекарственный препарат «Ибандронат-Тева» (антиостеопоротическое средство). Сейчас выдано разрешение на ввоз его аналога с таким же действующим веществом — его ввоз ожидается на неделе.
В ведомстве уточнили, что ожидается поставка препаратов «Акнекутан» (для лечения акне) и «Оксетол» (против парциальных припадков).