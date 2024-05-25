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Минздрав сообщил о возвращении в белорусские аптеки ряда лекарств

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Ряд отсутствовавших ранее в аптеках лекарственных средств снова появится в продаже в Беларуси, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Источник: Sputnik.by

«На аптечный склад РУП “Белфармация” прибыла новая партия лекарственных средств. После некоторого времени отсутствия они теперь доступны».

сказали в ведомстве.

Там также отметили, что уже на следующей неделе в реализацию поступят такие препараты, как «Салофальк» (применяется для лечения болезни Крона и язвенного колита), «Метипред» (для снижения воспаления и симптомов аллергических реакций).

Кроме того, в республику прибыла вакцина «Гардасил» — инновационный препарат против вируса папилломы. Также на следующей неделе поликлиники смогут заказать вакцину «Клещ-э-вак».

По данным Минздрава, летом в страну поступит лекарственный препарат «Ибандронат-Тева» (антиостеопоротическое средство). Сейчас выдано разрешение на ввоз его аналога с таким же действующим веществом — его ввоз ожидается на неделе.

В ведомстве уточнили, что ожидается поставка препаратов «Акнекутан» (для лечения акне) и «Оксетол» (против парциальных припадков).

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