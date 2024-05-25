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В Калининграде последний звонок прозвенел для 2700 11-классников

В Калининграде в субботу, 25 мая, празднуют Последний звонок.

Источник: администрация Калининграда

Сегодня последний школьный урок состоялся для 2700 одиннадцатиклассников и многих из 6467 девятиклассников Калининграда. Об этом сообщается в телеграм-канале главы администрации Калининграда Елены Дятловой.

Сама сити-менеджер побывала на линейке в школе № 38.

Школьные годы она назвала беззаботными, а выпускников — будущим страны.

«Вы станете профессионалами в различных областях, будете поводом для гордости для своих родителей и учителей. Перед вами открыты все дороги! Мечтайте, стройте планы, будьте трудолюбивы, упорны — и у вас все получится», — говорится в поздравлении Елены Дятловой.

Всего в этом учебном году около 17 тысяч юных жителей региона завершили учебу в девятых и одиннадцатых классах.

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