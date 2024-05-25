В Калининграде последний звонок прозвенел для 2700 11-классников

«Вы станете профессионалами в различных областях, будете поводом для гордости для своих родителей и учителей. Перед вами открыты все дороги! Мечтайте, стройте планы, будьте трудолюбивы, упорны — и у вас все получится», — говорится в поздравлении Елены Дятловой.