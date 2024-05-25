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Мощный ливень затопил мостовую в Шымкенте

Мощный ливень 25 мая затопил мостовую в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 0 м/с 55% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: МЧС РК

Как сообщает МЧС РК, в результате ливневых дождей в Шымкенте подтоплена мостовая на пересечении Темирланского шоссе и улицы Ахунбабаева.

«Глубина дождевой воды составляет 50 см. В водоотведении задействованы силы ДЧС города Шымкент и городских служб».

говорится в сообщении.

Как пишет Оtyrar.kz, вода заполнила проезжую часть, создав пробки и затруднив движение.

Видеозаписи, снятые очевидцами, демонстрируют, как машины едут по воде, которая достигает половины колес. Некоторые водители, не желая рисковать, развернулись и поехали в объезд.