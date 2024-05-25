В Волгоград из Китая привезут новый экстрим-аттракцион «Мельница»

Как сообщает дирекция парка, отдыхающие ощутят скоростные вращения и экстремальные перевороты на высоте 17,5 м от земли. Аттракцион оборудован 6 крыльями, которые крутятся по часовой стрелке, а сиденья на них двигаются по не предсказуемой для посетителей траектории.