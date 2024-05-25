Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоград из Китая привезут новый экстрим-аттракцион «Мельница»

Уже в этом сезоне развлекательный объект будет радовать любителей острых ощущений.

В Китае специалисты закончили создание экстремального аттракциона «Мельница», который доставят в областной центр и установят в ЦПКиО. Платформа для него уже оборудуется. Работа карусели перед отправкой была протестирована экспертами.

Как сообщает дирекция парка, отдыхающие ощутят скоростные вращения и экстремальные перевороты на высоте 17,5 м от земли. Аттракцион оборудован 6 крыльями, которые крутятся по часовой стрелке, а сиденья на них двигаются по не предсказуемой для посетителей траектории.

После доставки в областной центр, тестовых мероприятий и оформления документов карусель начнет функционировать уже в текущем теплом сезоне.

Вместе с тем в ЦПКиО в текущем сезоне откроются еще 3 высотных аттракциона «Большой маятник», «Мельница» и «Седьмое небо».

туризм и отдых