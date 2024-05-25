Последний звонок прозвенел для волгоградских выпускников 2024 года

«Последний звонок — это всегда волнительно. Это и радость, и грусть расставания со школой, это время, когда мы благодарим учителей, родителей, детей за их труд, сегодня хочется сказать ребятам самые добрые слова и напутствия: в добрый путь! — пожелала заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. — Мы сегодня — в новой школе, а их за это время под руководством губернатора Андрея Бочарова было открыто 11. И мы ждем еще новые школы. Планы региона масштабные: поставлена задача строить новые учреждения, капитально ремонтировать действующие».