Последний звонок прозвенел для волгоградских выпускников 2024 года

Завершая 9-й класс.
В 2024 году в регионе выпускаются почти 9 тыс. 11-классников и 26,5 тыс. 9-классников. Первый последний звонок прозвенел в новой школе-тысячнике № 123 Ворошиловского района Волгограда — она приняла учеников в 2023 году.
«Последний звонок — это всегда волнительно. Это и радость, и грусть расставания со школой, это время, когда мы благодарим учителей, родителей, детей за их труд, сегодня хочется сказать ребятам самые добрые слова и напутствия: в добрый путь! — пожелала заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. — Мы сегодня — в новой школе, а их за это время под руководством губернатора Андрея Бочарова было открыто 11. И мы ждем еще новые школы. Планы региона масштабные: поставлена задача строить новые учреждения, капитально ремонтировать действующие».
«Сегодня прозвенел последний, но первый для нашей школы звонок для двух 9-х классов — ребята выходят на финишную прямую и приступают к сдаче экзаменов — ОГЭ, — рассказал директор школы Михаил Полянский. — Ожидаем не менее 7 красных аттестатов. Новая школа — это большая ответственность. Нужно учиться работать с новым оборудованием. Все классы оснащены по максимуму. Адаптация новых учеников всегда проходит успешно. Ребята показывают себя в учебе и в спорте, в творческих мероприятиях».
Классная семья.
Последний звонок в школе давал выпускник 9-го класса Владислав Камышанов вместе с 1-классницей Дарьей Церковниковой.
«Это было очень торжественно, я испытываю большую гордость и радость, что был удостоен такой чести — дать звонок и провести маленькую девочку в новый путь, — сказал юноша. Со своими друзьями я всегда буду на связи, без них уже не могу. Мой класс — это моя вторая семья. Мы всегда вместе проходим через все. Сегодня праздничная атмосфера для всех».
К новому этапу обучения Владислава привела классный руководитель Виктория Кутнюк. Виктория — учитель химии и биологии и заместитель директора по воспитательной работе. В 2020 году она выиграла региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года» и стала участницей федерального тура. Ежедневно она приезжает на работу из хутора Бурковского Среднеахтубинского района, чтобы встретиться с любимыми учениками.
«Эмоции самые радостные и замечательные, потому что этот класс был для меня новым и интересным, — поделилась впечатлениями Виктория. — 1 сентября я волновалась перед встречей с ребятами. За год мы очень сдружились, мой класс — это мое продолжение, я их очень люблю. Со многими мы дальше пойдем вместе к аттестату зрелости».
Учитель рассказала, что вместе с учениками они познавательно проводят время и вне уроков. Часто всем классом ходят на спектакли в волгоградские театры, после чего обсуждают увиденное.
Программа для выпускников 25 мая подготовлена во всех школах Волгоградской области.
Создание современных условий воспитания и обучения, модернизация инфраструктуры сферы образования — безусловные приоритеты региональной политики. С 2014 года, впервые за 25 лет, в регионе открыто 11 новых школ в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине, Городищенском и Палласовском районах, из них 9 создано по нацпроекту «Образование».
Вместе с федеральными программами и проектами успешно действует региональная программа модернизации материально-технической базы образовательных организаций: обновляются кровли, оконные блоки; благоустраиваются площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий; открываются новые школьные спортплощадки.
В 2024 году капитальный ремонт коснется 60 зданий общеобразовательных организаций: 54 — это здания со сроком завершения работ в 2025 году, 6 — в 2024 году.
Впереди у выпускников — государственная итоговая аттестация. Ученики 9-х классов сдают экзамены с 21 мая по 2 июля. Основной период ЕГЭ для выпускников 11-х классов стартовал 23 мая и завершится 5 июля.