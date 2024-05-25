Челябинский врач объяснил, как отличить простую боль в спине от боли из-за почек

Почечные болезни же могут стать результатом переохлаждения, почечной недостаточности или мочекаменной болезни. Боль в почках отдает в спину, однако в этом случае ощущения будут постоянными, то есть при смене положения тела они будут сохраняться. Кроме того, она бывает резкой или иметь ноющий характер.