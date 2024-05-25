Челябинский врач объяснил, как отличить простую боль в спине от боли из-за почек

Болезненные ощущения могут происходить по многим причинам — например, из-за неудобного положения, простуды или травм. Однако и при больных почках тоже можно почувствовать боль в спине.
Главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов отмечает, из-за схожести ощущений бывает сложно понять, спина болит из почек или по другим причинам. Однако здесь важно уметь различать симптомы, ведь иногда достаточно дать спине отдых и боль уйдет, а вот с больными почками шутить не стоит.
По словам специалиста, обычная боль в спине возникает после больших физических нагрузок или после того, как человек долго находился в одной позе. Медик добавил, что при проблемах со спиной человек может найти конкретную болевую точку.
«Спина может болеть из-за повреждений и растяжений мышц, межпозвонковых грыж и протрузий, нарушений осанки, ревматизма, радикулита и онкозаболеваний», — отметил Дмитрий Тарасов.
Почечные болезни же могут стать результатом переохлаждения, почечной недостаточности или мочекаменной болезни. Боль в почках отдает в спину, однако в этом случае ощущения будут постоянными, то есть при смене положения тела они будут сохраняться. Кроме того, она бывает резкой или иметь ноющий характер.
Еще одним признаком больных почек может стать озноб, а также повышенная температура, причем она иногда поднимается до высоких значений. Кроме того, стоит обратить внимание на мочеиспускание: может измениться частота, объем мочи и ее цвет.
«Бывает, что спиной дело не ограничивается и боль может отдавать в пах и подвздошную зону. В отличие от почек, боль в спине отдаёт, как правило, в грудную клетку, рёбра и ноги», — дополнил главврач.
При этом он подчеркнул, что не нужно заниматься самолечением и самостоятельно ставить себе диагнозы. В любом случае важно обратиться к врачу.