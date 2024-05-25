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Корь берет Молдову в плотное кольцо: в стране увеличилось число заболеваний

В Сынжерейском районе на севере Молдовы образовался новый очаг заболевания корью.

Источник: Комсомольская правда

В Сынжерейском районе на севере Молдовы образовался новый очаг заболевания корью. Заболели 11 детей, из которых десять — из одной семьи.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения всего в Молдове на 24 мая выявлено 66 случаев заболевания корью: из них 48 в Кишиневе, 11 — в Сынжерей, 2 — в Яловенах и по одному в Оргееве, Дрокии, Фэлештах, Штефан Водэ и Унгенах.

В соседней Румынии эпидемия кори также развивается. С января 2023 года по настоящее время выявлено 15 763 случая, из них 884 случая за последнюю неделю. В Румынии корь привела к 16 летальным случаям.

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