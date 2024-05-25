В акимате прокомментировали подтопления улиц Астаны

Что касается проспекта Туран, то работа местного канализационного коллектора перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, что приводит его к переполнению. К тому же в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и так далее, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений.