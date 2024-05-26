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Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове ветреная погода, преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°

«Ветер северо-восточный 15−20 м/с, ночью местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, в горах +5…+10 градусов, днем +18…+23, в горах +12…+17 градусов», — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15−20 м/с, днем 8−13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7−12 м/с, днем 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.

В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +16, днем от +20 до +25 градусов.

В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +14…+16 градусов, днем +20…+22.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.