Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

«Ветер северо-восточный 15−20 м/с, ночью местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, в горах +5…+10 градусов, днем +18…+23, в горах +12…+17 градусов», — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15−20 м/с, днем 8−13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7−12 м/с, днем 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +16, днем от +20 до +25 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +14…+16 градусов, днем +20…+22.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.