Казахстанский теннисист стал чемпионом турнира в Германии

В соперники по решающему матчу Тимофею досталась вторая ракетка Дании Элмар Мюллер (293 АТР). Зрелищная игра завершилась победой Скатова со счетом 3:6, 7:5, 6:3.
«Этот титул стал для уроженца Петропавловска вторым в серии “Челленджер” после победы в 2022 году в Италии. За победу в Аугсбурге казахстанец получит 50 рейтинговых очков и поднимется в обновленном мировом рейтинге АТР на 199-е место».
Тур ATP Challenger — серия соревнований профессиональных теннисистов, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов в течение года.