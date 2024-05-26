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Казахстанский теннисист стал чемпионом турнира в Германии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов завоевал победу на турнире серии «Челленджер» в немецком Аугсбурге, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: ktf.kz

В соперники по решающему матчу Тимофею досталась вторая ракетка Дании Элмар Мюллер (293 АТР). Зрелищная игра завершилась победой Скатова со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

«Этот титул стал для уроженца Петропавловска вторым в серии “Челленджер” после победы в 2022 году в Италии. За победу в Аугсбурге казахстанец получит 50 рейтинговых очков и поднимется в обновленном мировом рейтинге АТР на 199-е место».

сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Тур ATP Challenger — серия соревнований профессиональных теннисистов, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов в течение года.