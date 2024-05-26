Казахстанский теннисист стал чемпионом турнира в Германии

«Этот титул стал для уроженца Петропавловска вторым в серии “Челленджер” после победы в 2022 году в Италии. За победу в Аугсбурге казахстанец получит 50 рейтинговых очков и поднимется в обновленном мировом рейтинге АТР на 199-е место».