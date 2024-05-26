Гастроэнтеролог назвала самые безопасные каши для желудка

«Для здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) особенно полезны некоторые каши. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и некоторые люди могут испытывать непереносимость к определенным продуктам. Поэтому рекомендуется обращаться к врачу или диетологу перед внесением значительных изменений в рацион питания», — отметила Алисова в беседе с МедикФорум.
Итак, каши:
Рисовая каша
Рисовая каша легко усваивается и хорошо переносится организмом. Она богата углеводами, что обеспечивает энергию, и не содержит глютена, что делает ее хорошим выбором для людей с непереносимостью глютена или чувствительными ЖКТ.
Гречневая каша
Гречневая каша содержит много клетчатки, что способствует нормальной работе ЖКТ, и богата белком, что помогает восстановлению тканей и поддержанию мышечной массы.
Кукурузная каша
Кукурузная каша содержит большое количество клетчатки, что способствует нормальной перистальтике кишечника и является хорошим источником витаминов группы В.
Перловая каша
Перловая каша имеет низкий гликемический индекс, что значит, что она усваивается медленно и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.