Гастроэнтеролог назвала самые безопасные каши для желудка

«Для здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) особенно полезны некоторые каши. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и некоторые люди могут испытывать непереносимость к определенным продуктам. Поэтому рекомендуется обращаться к врачу или диетологу перед внесением значительных изменений в рацион питания», — отметила Алисова в беседе с МедикФорум.