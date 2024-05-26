Новое место отдыха в центре Владивостока собирает толпы. В мэрии города поделились фотографиями с уютного уголка.
Речь идет о новом сквере, который открыли на Светланской.
Вместо хаотичной парковки на участке рядом со Светланской, 22 появился новый уютный сквер, который украсили более 800 саженцев деревьев и кустарников. Работы по его благоустройству на безвозмездной основе провела группа компаний «Самолет».
Все работы по благоустройству уже завершены.
Здесь появились пешеходные дорожки из брусчатки, лавочки, урны, проведено освещение.
«Вау, как мило», «Здорово, погулять можно теперь там», «А мы и не знали», «Уютно там, мы уже гуляли», — пишут некоторые горожане в соцсети.