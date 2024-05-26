Новое место отдыха в центре Владивостока собирает толпы

Вместо хаотичной парковки на участке рядом со Светланской, 22 появился новый уютный сквер, который украсили более 800 саженцев деревьев и кустарников. Работы по его благоустройству на безвозмездной основе провела группа компаний «Самолет».

Все работы по благоустройству уже завершены.