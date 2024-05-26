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Теплая погода будет в воскресенье на Южном Урале

В воскресенье, 26 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 94% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: МК.RU Челябинск

В воскресенье, 26 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов, на юге — до +25. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду, днем порывы до 18.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +17 до +19 градуса. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду, днем порывы до 18.

День Ангела сегодня, 26 мая, у Александра, Василия, Гавриила, Георгия, Гликерии, Ефима, Ивана, Ирины, Макара, Никифора, Сергея, Тараса, Феодосия и Христофора.

Между прочим, 26 мая 2024 года отмечают день Лукерьи Комарницы. Согласно народным приметам, сегодня нельзя раздавать свои вещи. Дело в том, что с ненужной одеждой и обувью можно лишиться здоровья и удачи.