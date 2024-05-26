«Костюмы оказались не по размеру»: многодетная мама из Иркутска рассказала об изнанке шоу «Модный приговор»

— Когда мне написали в соцсетях и предложили поучаствовать в шоу, я сначала подумала, что это мошенники. Посоветовалась с мужем. Решили ответить и выяснили, что это не обман! — рассказывает Валентина Николаева. — Почему выбрали именно меня? Я активно веду соцсети, уже набралось почти четыре тысячи подписчиков. Выкладываю юмористические видео о своей семье. Один из шуточных роликов посмотрели 13,2 млн раз. Думаю, редакторы программы заметили именно его и заинтересовались. Попросили отправить параметры моей фигуры (у меня, кстати, 46-й размер, чем я горжусь — не располнела после трех родов), чтобы стилисты могли подобрать образ.