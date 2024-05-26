«Костюмы оказались не по размеру»: многодетная мама из Иркутска рассказала об изнанке шоу «Модный приговор»

— Легко ли изменить имидж, когда ты мама троих детей? Признаюсь честно, вылезать из удобных кроссовок и толстовок-балахонов не очень-то хотелось, — смеется в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск Валентина Николаева из Иркутска. — Получив приглашение на «Модный приговор», не решалась ответить согласием, но семья поддержала на пути к новому образу.
«Думала, что пишут мошенники»
Валентине 40 лет, по профессии она ветеринар, но сейчас — блогер и домохозяйка в декрете. Вместе с 44-летним мужем Александром воспитывает двух дочерей 14 и 15 лет и двухлетнего сына.
— Когда мне написали в соцсетях и предложили поучаствовать в шоу, я сначала подумала, что это мошенники. Посоветовалась с мужем. Решили ответить и выяснили, что это не обман! — рассказывает Валентина Николаева. — Почему выбрали именно меня? Я активно веду соцсети, уже набралось почти четыре тысячи подписчиков. Выкладываю юмористические видео о своей семье. Один из шуточных роликов посмотрели 13,2 млн раз. Думаю, редакторы программы заметили именно его и заинтересовались. Попросили отправить параметры моей фигуры (у меня, кстати, 46-й размер, чем я горжусь — не располнела после трех родов), чтобы стилисты могли подобрать образ.
Раньше родные в шутку называли Валентину «светофор», потому что до проекта она одевалась пестро и молодежно. Бесформенные штаны, спортивная обувь и никакого макияжа! По мнению близких, ей такой стиль не подходил. Но отдавать предпочтение удобным теплым вещам женщина стала не просто так.
— Я сильно заболела, дошло до поражения легкого. Задавалась вопросом, почему эти проблемы достались именно мне. Ведь тогда я мечтала о третьем ребенке, о сыне. Боялась, что не смогу родить.
Но благодаря семье я всего за полтора месяца восстановилась, даже врачи удивлялись. После этого стала пристально следить за здоровьем и тем, что ношу. Хотя в студенческие годы я была очень стильной и яркой…
В столицу сибирячка отправилась в конце апреля, через несколько дней прилетел ее супруг Александр и сестра Инесса. Дети остались в Иркутске, так как проезд организаторы шоу не оплачивали, а билеты обошлись в круглую сумму. Супруги были в Москве в первый раз. Поэтому первым делом устроили тур по достопримечательностям, а затем многодетная мама отправилась готовиться к эфиру.
Надели маску на лицо
— На примерке я ничего не видела. На лицо мне надели маску, чтобы, когда выйду на подиум, снять на камеру первые неподдельные эмоции, — вспоминает Валентина. — Я и сама захотела сама словить этот эффект «вау» перед зеркалом, поэтому не подглядывала. Не ожидала, что почувствую себя королевой! Парикмахеры, визажисты, стилисты — вся команда молодцы. Я была в восторге от процесса.
Обычно на макияж ей не хватало времени, ведь большую семью надо успеть с утра накормить, старших собрать в школу, мужа — на работу. И когда ее накрасили профессионалы, даже молодела.
Но не все проходило так гладко. Некоторые вещи, подобранные стилистами заранее, оказались слишком велики. Пришлось пойти на шопинг вместе с ними, чтобы наверняка не прогадать с размером.
Кстати, подобрать образ для Валентины помогли ее муж и дети. Они рассказали организаторам шоу, что она часто носит джинсы, спортивные костюмы и кроссовки, а хотелось бы увидеть ее в платье и каблуках.
Свет, камера, мотор!
— Я волновалась до ужаса. Знакомые, кто видел передачу, говорят, что это было заметно. Конечно, в студии — стилист Лилия Рах (новая ведущая «Модного приговора»), телеведущая Эвелина Хромченко, актер Александр Белоногов. Для меня пообщаться со знаменитостями — все равно что побывать на другой планете!
Валентину было не узнать после преображения: модная короткая стрижка, высокие каблуки, пышная юбка и блузка с широким декольте. Выйдя на подиум, услышала много восторженных отзывов.
— Ведущим понравился образ. Лилия Рах сказала, что ждала меня: прочитала сценарий и прониклась нашей историей.
Добавились в ее гардероб еще два наряда, причем, помимо пиджака, юбок и туфлей-лодочек, нашлось место даже любимым джинсам и бомберу.
— Раньше я думала, ну куда мне, многодетной маме, наряжаться? А теперь и поводы находятся! Одежду мне подарили, так что в Иркутск вернулась с обновками. Один из образов уже «выгуляла» на встречу с друзьями и без комплиментов в тот вечер не осталась. И даже прохожие на улицах иногда спрашивают: «Это же вы в “Модном приговоре” снимались?». Получать внимание очень приятно!