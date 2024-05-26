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Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 июня

С 1 июня повышенную пенсию будут получать люди, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты составит 100 процентов фиксированной части пенсии. Об этом сообщают СМИ.

Источник: Freepik

Пенсии будут увеличены на 100% фиксированной части.

С 1 июня повышенную пенсию будут получать люди, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты составит 100 процентов фиксированной части пенсии. Об этом сообщают СМИ.

«В июне повышенную пенсию выплатят россиянам, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты составит 100 процентов фиксированной части пенсии — в 2024 году это 8134 рубля 88 копеек», — пишет «Парламентская газета». Прибавку назначают с даты рождения, но выплачивают только со следующего месяца, и пенсия будет увеличена автоматически.

Повысятся пенсии и у пожилых россиян, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. После увольнения выплаты увеличивают, учитывая пропущенные индексации.

При этом надбавка положена только получателям страховой пенсии по старости, и повышение не распространяется на получателей пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет выплату тоже не удвоят, так как у них уже есть аналогичная надбавка, уточняет издание.

Сообщалось, что в России граждане, у которых не хватает стажа работы для получения пенсии, могут воспользоваться несколькими способами для его увеличения. Например, можно продолжить работать официально, платить обязательные взносы в статусе ИП или заключить договор добровольного страхования с СФР.