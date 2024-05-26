Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 июня

При этом надбавка положена только получателям страховой пенсии по старости, и повышение не распространяется на получателей пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет выплату тоже не удвоят, так как у них уже есть аналогичная надбавка, уточняет издание.