В Кузбассе водитель автобуса высадил ребёнка одного на трассе вечером

«Он выгнал девочку на ст. Томусинская, так как ему не хотелось доставать терминал и принимать у неё оплату по карте, ехать ей всего одну остановку до Безруково. Ребёнок остался стоять на остановке с разряженным телефоном, и это был последний рейс», — пишет родительница.