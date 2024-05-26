В Кузбассе водитель автобуса высадил ребёнка одного на трассе вечером

В телеграм-канале «Инцидент Кузбасс» жительница Кузбасса обратилась за помощью разобраться в ситуации, которая произошла 25 мая с её дочерью.
Девочка возвращалась домой вечером после экзамена в музыкальной школе междугородним рейсом на автобусе по маршруту «Междуреченск — Новокузнецк». Наличных денег у юной пассажирки не оказалось, рассчитаться за проезд она хотела картой, но, по словам мамы, водитель отказался от такого способа оплаты.
«Он выгнал девочку на ст. Томусинская, так как ему не хотелось доставать терминал и принимать у неё оплату по карте, ехать ей всего одну остановку до Безруково. Ребёнок остался стоять на остановке с разряженным телефоном, и это был последний рейс», — пишет родительница.