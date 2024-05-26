Иркутские ученые рассказали, чем опасны магнитные бури

Аномальное количество вспышек на Солнце самого высокого класса зарегистрировали иркутские ученые в мае 2024 года. А, как известно, зачастую эти вспышки сопровождаются магнитными бурями на Земле и такая аномальная активность Солнца породила самую мощную за последние 20 лет. Магнитные бури в Иркутске 2024 вызвали полярные сияния даже на юге Приангарья, хотя ранее такие явления изредка можно было наблюдать на севере региона.
Магнитные бури в Иркутске 2024
— За две недели произошло 18 вспышек самого высокого класса — «Х» (икс), — рассказал доктор физико-математических наук Сергей Язев. — Я вообще не помню, чтобы была подобная ситуация за такой короткий промежуток времени. Бывает вспышка класса Х раз в год, раз в четыре года. Бывало, что две группы пятен выдавали две таких вспышки — это уже считалось редким событием. В мае же их было очень много.
Что же такое вспышки на Солнце? На Солнце бывают пятна — это области очень сильных магнитных полей, где накапливается гигантская энергия. Эта энергия выделяется в виде взрывообразных процессов, которые получили название солнечные вспышки.
— Мощные вспышки иногда сопровождаются выбросом чудовищных масс плазмы, — говорит директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. — Летит она в разные стороны, но иногда такой выброс может прилететь прямо к нам. Примерно за двое суток долетает до Земли. Выбросы этих 18 вспышек в основном все пролетели мимо. Повезло.
Магнитные бури в Иркутске 2024: чем опасны
Повезло, потому что магнитные бури способны выводить из строя трансформаторы, приводить к отключениям спутниковой системы навигации — GPS, выводу из строя оборудования и многомиллионным убыткам.
— Ранее, когда люди еще не умели защищаться от этих вещей, ущерб бывал очень серьезным, — рассказывает директор Астрономической обсерватории ИГУ, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. — Например, в 1989 году из-за геомагнитной бури без электричества осталась целая провинция в Канаде, а в 2003 году во время сильнейшей магнитной бури радиоизлучение от Солнца было настолько мощным, что система GPS на 10 минут просто «подвисла» и не работала. Также у нас в университете на конференции приводили данные, что из-за бурь стремительно происходит деградация трубопроводов, по которым перегоняется нефть и газ, вследствие которой замена труб необходима на десятки лет раньше. Что же касается головной боли, то на сегодняшний день влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано.
Магнитные бури в Иркутске 2024: прогноз
Магнитные бури, конечно, еще будут, но назвать точные даты — нельзя.
— Когда вы где-то читаете о том, что в следующем месяце 5, 9 и 12 числа будут магнитные бури — это все чепуха, — говорит астроном Сергей Язев. — Да, сомнений нет, что вспышки на Солнце еще будут, но я почти убежден, что вот такого повтора, когда 18 вспышек класса «Х» за две недели — нет.
Ученые отмечают, что даже при уже произошедшей вспышке на Солнце, со 100-процентной уверенностью сказать, что она приведет к магнитной буре на Земле невозможно.
— Бывали прогнозы, которые вообще не оправдывались: была вспышка, значит, будет выброс (корональной массы — прим.авт.), а выброса — нет, — рассказывает руководитель отдела распространения радиоволн и прогнозирования состояния околоземного космического пространства Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Юрий ЯСЮКЕВИЧ. — Или дают прогноз на три дня, что все будет спокойно, а по факту случается магнитная буря — краем зацепило.
Например, перед мощной магнитной бурей в мае, точную модель удалось построить, только когда учли все пять выбросов.
— Примерно за полдня до начала этой бури смогли построить нормальную модель, которая дала более менее точное время и интенсивность магнитной бури — что это все-таки будет «девятка» (экстремально сильная буря — прим. авт.), — говорит Юрий Ясюкевич. — Полдня — вот реальные горизонты прогноза.