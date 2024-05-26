Иркутские ученые рассказали, чем опасны магнитные бури

— Ранее, когда люди еще не умели защищаться от этих вещей, ущерб бывал очень серьезным, — рассказывает директор Астрономической обсерватории ИГУ, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. — Например, в 1989 году из-за геомагнитной бури без электричества осталась целая провинция в Канаде, а в 2003 году во время сильнейшей магнитной бури радиоизлучение от Солнца было настолько мощным, что система GPS на 10 минут просто «подвисла» и не работала. Также у нас в университете на конференции приводили данные, что из-за бурь стремительно происходит деградация трубопроводов, по которым перегоняется нефть и газ, вследствие которой замена труб необходима на десятки лет раньше. Что же касается головной боли, то на сегодняшний день влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано.