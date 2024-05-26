В Туркестанской области наказали кортеж выпускников за беспредел на дорогах

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, несмотря на разъяснительные мероприятия, ряд выпускников организовали кортежи.
Например, в Тюлькубасском районе остановили кортеж выпускников из города Шымкента, которые высунулись из окон автомобилей.
Такие же факты произошли в Ордабасинском и Казыгуртском районах.
К водителям автомашин марки Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и других приняты административные меры.
Cо школьниками и их родителями проведена разъяснительная работа.