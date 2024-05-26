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В Туркестанской области наказали кортеж выпускников за беспредел на дорогах

В Туркестанской области полиция выявила четыре кортежа выпускников и привлекла к ответственности их водителей, передает Tengrinews.kz.

Источник: пресс-служба Туркестанской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, несмотря на разъяснительные мероприятия, ряд выпускников организовали кортежи.

Например, в Тюлькубасском районе остановили кортеж выпускников из города Шымкента, которые высунулись из окон автомобилей.

Такие же факты произошли в Ордабасинском и Казыгуртском районах.

К водителям автомашин марки Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и других приняты административные меры.

Cо школьниками и их родителями проведена разъяснительная работа.

ГИБДД