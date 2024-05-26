Мэр Красноярска Владислав Логинов проверил дороги по жалобам горожан

На Свободном жители жаловались на яму в размытой после дождя дороге. Дыру уже устранили. А вот на Гусарова претензия серьезнее: якобы старый асфальт сняли, а новый укладывать не спешат. Мэр выяснил, что здесь проблемы с ремонтом — вина подрядчика. Он изначально некачественно провел работы, и теперь устраняет собой же созданные проблемы. Но пока подрядчик не может подобрать подходящую рецептуру асфальта. Логинов обращает внимание, что эти проблемы горожан касаться не должны, и ремонт нужно проводить в срок.