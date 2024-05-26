Что можно и нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая, который называют Лукошница

Православная церковь 26 мая вспоминает святую Гликерию Новгородскую. В народе празднуют день Лукерьи Комарницы. Название возникло из-за того, что в указанный период начали появляться комары. Однако есть еще одно название — Лукошница. Все дело в том, что 26 мая женщины приносили своим мужьям обеды в поля в лукошках.
Что нельзя делать 26 мая
Не рекомендуется отдавать свои вещи незнакомым людям. Согласно приметам, вместе с вещами можно отдать счастье и удачу. Нельзя оставлять на расческе волосы. Подобное может спровоцировать семейные проблемы. Запрещено 26 мая бить посуду. Предки верили, что это указывает на проблемы. День не подходит для больших трат, так как могут появиться финансовые проблемы.
Что можно делать 26 мая
По традиции, в указанный день женщины носили обеды в лукошках своим мужьям, которые работали в поле. Кроме того, с 26 мая начинали сеять гречку. Отсюда возникло еще одно название праздника — Гречкосейка.
Согласно приметам, большое количество комаров указывает на дождь. В том случае, если комаров мало, то дождя не будет до конца мая. Теплую погоду предвещают летающие ласточки.