Что можно и нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая, который называют Лукошница

Не рекомендуется отдавать свои вещи незнакомым людям. Согласно приметам, вместе с вещами можно отдать счастье и удачу. Нельзя оставлять на расческе волосы. Подобное может спровоцировать семейные проблемы. Запрещено 26 мая бить посуду. Предки верили, что это указывает на проблемы. День не подходит для больших трат, так как могут появиться финансовые проблемы.