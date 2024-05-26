Спасатели напомнили о правилах поведения при землетрясении

Правила поведения при землетрясении:
- Если вы находитесь в помещении, быстро займите безопасное место.
- Укройтесь в проеме внутренней двери или в углу комнаты.
- Остерегайтесь падающих обломков или тяжелой мебели.
- Не выбегайте на балкон, стойте дальше от окон и тяжелых предметов.
- Не выбегайте из здания, дождитесь, когда закончатся толчки, и только тогда покиньте помещение.
- Не пользуйтесь лифтом. Отключите воду, газ, электричество перед уходом.
- Возьмите с собой тревожный чемоданчик, в котором должны находиться фонарик, аптечка, документы.
- Если вы находитесь на улице, найдите открытую площадку подальше от зданий и линий электропередач.
- Окажите помощь престарелым и людям с ограниченными возможностями.
- После землетрясения включите радио и прослушайте информацию об эпицентре землетрясения и о дальнейших действиях.
Последнее сильное землетрясение в Казахстане произошло 4 марта 2024 года в Алматы. По данным казахстанских сейсмологов, сила подземных толчков составила 5 баллов. Еще одно подобное сильное землетрясение в Алматы произошло в ночь на 23 января. Тогда подземные толчки также достигли 5 баллов.