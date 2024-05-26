Спасатели напомнили о правилах поведения при землетрясении

Последнее сильное землетрясение в Казахстане произошло 4 марта 2024 года в Алматы. По данным казахстанских сейсмологов, сила подземных толчков составила 5 баллов. Еще одно подобное сильное землетрясение в Алматы произошло в ночь на 23 января. Тогда подземные толчки также достигли 5 баллов.