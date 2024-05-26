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Спасатели напомнили о правилах поведения при землетрясении

Спасатели Восточно-Казахстанской области в рамках подготовки к Республиканским командно-штабным учениям «Жер-2024» провели обучающие инструктажи с населением по правилам поведения при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Правила поведения при землетрясении:

  • Если вы находитесь в помещении, быстро займите безопасное место.
  • Укройтесь в проеме внутренней двери или в углу комнаты.
  • Остерегайтесь падающих обломков или тяжелой мебели.
  • Не выбегайте на балкон, стойте дальше от окон и тяжелых предметов.
  • Не выбегайте из здания, дождитесь, когда закончатся толчки, и только тогда покиньте помещение.
  • Не пользуйтесь лифтом. Отключите воду, газ, электричество перед уходом.
  • Возьмите с собой тревожный чемоданчик, в котором должны находиться фонарик, аптечка, документы.
  • Если вы находитесь на улице, найдите открытую площадку подальше от зданий и линий электропередач.
  • Окажите помощь престарелым и людям с ограниченными возможностями.
  • После землетрясения включите радио и прослушайте информацию об эпицентре землетрясения и о дальнейших действиях.

Последнее сильное землетрясение в Казахстане произошло 4 марта 2024 года в Алматы. По данным казахстанских сейсмологов, сила подземных толчков составила 5 баллов. Еще одно подобное сильное землетрясение в Алматы произошло в ночь на 23 января. Тогда подземные толчки также достигли 5 баллов.