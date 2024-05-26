Пермский театр «У Моста» может вернуться в здание пожарной каланчи

Пермский театр «У Моста» может снова занять здание бывшей пожарной каланчи на улице Куйбышева, 11, где раньше хранил свои декорации и реквизит. ГУ МЧС по Пермскому краю подготовило и направило в центральное ведомство документы для продления аренды помещения для нужд театра. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на начальника регионального отделения МЧС Александра Урусова.
Напомним, договор о безвозмездном использовании пожарной каланчи был подписан между театром и МЧС в 2021 году. Однако срок действия договора аренды истек летом прошлого года, а продлить соглашение стороны не успели. Несмотря на эти обстоятельства, театр продолжал использовать здание. В начале текущего года на это обратила внимание прокуратура и вынесла театру предупреждение. В мае театр вывез все декорации из каланчи.