Пермский театр «У Моста» может вернуться в здание пожарной каланчи

Напомним, договор о безвозмездном использовании пожарной каланчи был подписан между театром и МЧС в 2021 году. Однако срок действия договора аренды истек летом прошлого года, а продлить соглашение стороны не успели. Несмотря на эти обстоятельства, театр продолжал использовать здание. В начале текущего года на это обратила внимание прокуратура и вынесла театру предупреждение. В мае театр вывез все декорации из каланчи.