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Сегодня днем Омскую область накроют дожди и сильный ветер

О непогоде омичей предупредили синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В Омской области сегодня днем ожидатся усиление ветра до 18 м/с и дожди. Непогоду спрогнозировали в Обь-Иртышском УГМС.

Согласно прогнозу синоптикиов, сегодня днем местами по Омской области ожидаются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах возможны порывы ветра до 15−18 м/с.

МЧС настоятельно рекомендует при ухудшении погоды избегать нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Если непогода застала на улице, следует укрыться в помещениях, подъездах домов или подземных переходах.

При возникновении ЧС и аварий омичей просят обращаться по телефону: 101.