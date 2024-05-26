Сегодня днем Омскую область накроют дожди и сильный ветер

В Омской области сегодня днем ожидатся усиление ветра до 18 м/с и дожди. Непогоду спрогнозировали в Обь-Иртышском УГМС.
Согласно прогнозу синоптикиов, сегодня днем местами по Омской области ожидаются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах возможны порывы ветра до 15−18 м/с.
МЧС настоятельно рекомендует при ухудшении погоды избегать нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Если непогода застала на улице, следует укрыться в помещениях, подъездах домов или подземных переходах.
При возникновении ЧС и аварий омичей просят обращаться по телефону: 101.