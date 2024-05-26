Стаю диких кабанов заметили в деревне под Новосибирском

Женщина рассказала, что кабаны шли прямо ей на встречу, когда она решила посмотреть своих пасущихся коров. Она остановилась и замерла на месте. Сибирячка подчеркнула, что никто из местных не стреляет в диких зверей, поскольку это запрещено. Министр написал, что в деревню приедет инспектор, который сопроводит стаю в лес.