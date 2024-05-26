Стаю диких кабанов заметили в деревне под Новосибирском

В деревне в Тогучинском районе Новосибирской области заметили стаю диких кабанов. В телеграм-канале министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина опубликовано видео местной жительницы, которая встретила их на дороге.
Женщина рассказала, что кабаны шли прямо ей на встречу, когда она решила посмотреть своих пасущихся коров. Она остановилась и замерла на месте. Сибирячка подчеркнула, что никто из местных не стреляет в диких зверей, поскольку это запрещено. Министр написал, что в деревню приедет инспектор, который сопроводит стаю в лес.