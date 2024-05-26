Известно время мощного усиления ливня в столице ДФО — быть наготове

По данным сайта погоды, ливень, начавшийся еще утром 26 мая, будет бушевать во Владивостоке до понедельника. Однако мощное усиление стоит ждать ближе к 19:00 часам воскресенья. В этот же период подует сильнейший ветер, который достигнет порывов в 21 м/с. За сутки обещают более 20 мм осадков. По словам специалистов, в городе возможны серьезные подтопления.