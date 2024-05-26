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Известно время мощного усиления ливня в столице ДФО — быть наготове

В городе возможны серьезные подтопления.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 83% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: PrimaMedia.ru

Известно время мощного усиления ливня в столице ДФО. Метеорологический портал Gismeteo дал актуальный прогноз на вечер воскресенья.

По данным сайта погоды, ливень, начавшийся еще утром 26 мая, будет бушевать во Владивостоке до понедельника. Однако мощное усиление стоит ждать ближе к 19:00 часам воскресенья. В этот же период подует сильнейший ветер, который достигнет порывов в 21 м/с. За сутки обещают более 20 мм осадков. По словам специалистов, в городе возможны серьезные подтопления.

Синоптики советуют приморцам быть наготове, ведь непогода может обрушится и раньше. Из дома лучше не выходить, на автомобилях тем более лучше не выезжать.