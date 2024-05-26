Из цветов здесь одни одуванчики: Дмитрий Демешин раскритиковал городские власти за состояние Амурского бульвара

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин вместе с мэром краевой столицы Сергеем Кравчуком прошли по Амурскому бульвару, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Дмитрия Демешина.
"Хабаровск — красивый город, и бульвары должны быть одной из его прекрасных достопримечательностей. Но сейчас они выглядят ужасающе. Бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов — одни одуванчики.
Что думают люди, которые прогуливаются по таким бульварам, о городской и региональной власти? Правильно, ничего хорошего не думают. Нужно менять этот подход!", — заявил Дмитрий Демешин.
По словам Сергея Кравчука, на реконструкцию бульвара нужно порядка миллиарда рублей. Дмитрий Демешин предложил начать с менее затратных, но срочных работ:
«Начать хотя бы с работ, которые не требуют больших затрат: заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки», — парировал врио губернатора.