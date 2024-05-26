Из цветов здесь одни одуванчики: Дмитрий Демешин раскритиковал городские власти за состояние Амурского бульвара

"Хабаровск — красивый город, и бульвары должны быть одной из его прекрасных достопримечательностей. Но сейчас они выглядят ужасающе. Бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов — одни одуванчики.