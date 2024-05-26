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14 нарушителей за два часа — сотрудники ГИБДД провели очередной рейд в Новосибирске

Сотрудники ГИБДД в Новосибирске провели очередной рейд, направленный на борьбу с нарушениями техрегламентов. Они останавливали автомобили, тонированные не по правилам и машины без номеров.

Источник: Freepik

Как сообщили в ГИБДД, за два часа инспекторы выявили 14 чрезмерно тонированных автомобилей. Все владельцы этих авто теперь должны заплатить штраф 500 рублей. Кроме того, инспекторы в рамках своих полномочий требовали снять тонировку на месте. Один из автомобилистов отказался это сделать. Его машину отправили на эвакуаторе на штраф-стоянку.

Также в ходе рейда дорожные полицейские остановили две машины без госномеров. Их также отправили на спецстоянку, а водителей оштрафовали на 5 000 рублей. Санкция ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ — управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков — предусматривает штраф либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Екатерина СОСНИНА.

ГИБДД