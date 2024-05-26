Мэр Березников рассказал о ликвидации последствий сильного ветра в Прикамье

Глава Березников Алексей Казаченко рассказал о мерах ликвидации последствий сильного ветра, который прошёл в Пермском крае.
Чиновник поделился этим в своём телеграм-канале. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о порывах шквального ветра, которые прошли по Пермскому краю 25 мая. В частности, в Березниках погодное явление привело к обрушению кровли спортивного комплекса. На кадрах, опубликованных очевидцами, было заметно, что обломки крыши лежат не только на территории учреждения, но и на проезжей части поблизости.
Вечером 25 мая глава Березников Алексей Казаченко опубликовал видео с места происшествия, в котором рассказал о планах и принятых мерах по ликвидации инцидента.
«На сегодня основные работы закончены. Сейчас решаем вопрос по железу», — сообщил мэр города.
Как отмечает Казаченко, 26 мая планируется временно перекрыть железными листами часть кровли и провести уборку обрушившихся конструкций.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об инциденте, который произошёл из-за шквального ветра в посёлке Гайны. Ураган сорвал линии электропередач и крыши жилых домов. Местные жители обратились к властям за помощью.