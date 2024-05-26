Мэр Березников рассказал о ликвидации последствий сильного ветра в Прикамье

Чиновник поделился этим в своём телеграм-канале. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о порывах шквального ветра, которые прошли по Пермскому краю 25 мая. В частности, в Березниках погодное явление привело к обрушению кровли спортивного комплекса. На кадрах, опубликованных очевидцами, было заметно, что обломки крыши лежат не только на территории учреждения, но и на проезжей части поблизости.