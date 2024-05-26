Почти пять тысяч приморцев могут остаться без электричества в мае

Уведомления об отключениях электроэнергии в мае за долги направили в адрес 4,7 тысячи жителей Приморского края, сообщили на сайте Дальневосточной энергетической компании.
Общая сумма просроченной задолженности превысила 50 млн рублей. Ограничения энергоресурсов по всему краю проводят мобильные бригады, в которые входят представители Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций.
Больше всего потребителей планируется отключить во Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке, а также в ближайших к ним населённых пунктах.
В график на отключение вносят неплательщиков, которые игнорируют закон и не оплачивают электро- и теплоэнергию. Если они не погасят задолженность или не реструктуризируют её, им ограничат подачу энергии.
В Дальэнергосбыте напомнили, что узнать состояние лицевого счёта можно в Личном кабинете клиента ДЭК по ссылке.