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Почти пять тысяч приморцев могут остаться без электричества в мае

А в июне и июле — ещё шесть тысяч.

Источник: Freepik

Уведомления об отключениях электроэнергии в мае за долги направили в адрес 4,7 тысячи жителей Приморского края, сообщили на сайте Дальневосточной энергетической компании.

Общая сумма просроченной задолженности превысила 50 млн рублей. Ограничения энергоресурсов по всему краю проводят мобильные бригады, в которые входят представители Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций.

Больше всего потребителей планируется отключить во Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке, а также в ближайших к ним населённых пунктах.

В июне-июле пройдёт следующий этап отключений, который затронет ещё 6 тысяч жилых помещений.

В график на отключение вносят неплательщиков, которые игнорируют закон и не оплачивают электро- и теплоэнергию. Если они не погасят задолженность или не реструктуризируют её, им ограничат подачу энергии.

В Дальэнергосбыте напомнили, что узнать состояние лицевого счёта можно в Личном кабинете клиента ДЭК по ссылке.

ЖКХ