Екатерина Мизулина рискнула жизнью в нацпарке «Красноярские Столбы»

Об этом она рассказала журналистам во время встречи с молодежью.
По словам общественницы, во время прогулки она поняла, почему парк закрыт — там пик активности клещей.
«Мы вчера чуть фобию не словили, снимая с себя насекомых, которых успели зацепить. Клещей огромное количество», — рассказала журналистам лидер «Лиги безопасного интернета».
При этом для посетителей нацпарк закрыт как раз по причине разгула опасных членистоногих. На вопрос, как команда общественницы попала на запретную территорию, Мизулина ответила, что не встретила никаких инспекторов.
При этом, согласно изданию «Подъем», в пресс-службе нацпарка не знают, как активистка и ее помощники попали в закрытый нацпарк. Действия ограничений продолжаются до 31 мая.
Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе тех, которые могут закончиться летальным исходом.
Ранее сообщалось, что в Красноярске построят экотропу длиной в 50 км.