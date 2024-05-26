В Перми открылся частный музей самоварного искусства «Медникъ»

По информации издания, всего в музее представлено около 400 самоваров со всего мира. Это самовары Урала, электрические и сувенирные самовары, а также старинные инструменты. До осени музей будет работать по групповым заявкам от 10 человек. С 1 октября планирует перейти на стандартный музейный режим.