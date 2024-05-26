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В Перми открылся частный музей самоварного искусства «Медникъ»

Коллекция насчитывает около 400 самоваров.

Источник: Комсомольская правда

В Перми в Международный день чая, 21 мая, открылся частный музей самоварного искусства «Медникъ». Он расположен в здании по улице Уинской, 3а. Его общая площадь составляет 350 квадратных метров, пишет интернет-издание «ТЕКСТ».

По информации издания, всего в музее представлено около 400 самоваров со всего мира. Это самовары Урала, электрические и сувенирные самовары, а также старинные инструменты. До осени музей будет работать по групповым заявкам от 10 человек. С 1 октября планирует перейти на стандартный музейный режим.

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