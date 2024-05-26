Иркутская область присоединилась к акции в поддержку жителей Белгорода

Благотворительная акция в поддержку жителей Белгорода и Белгородской области прошла на международной выставке-форуме «Россия». К ней присоединился и стенд Иркутской области. Посетители писали пожелания региону на специальных открытках, где есть и qr-код для пожертвований. Собранные средства направляются на помощь тем, кто пострадал от обстрелов, в том числе для протезирования и поддержки тяжелых пациентов.
В субботу, 25 мая, на выставке «Россия» прошло несколько мероприятий, посвященных поддержке Белгородской области. Телемарафон с участием известных личностей — спортсменов, блогеров, руководителей предприятий, артистов, выставка работ белгородских умельцев, созданных на обломках снарядов ПВО. В одном из павильонов белгородские художники проводили мастер-классы, знакомили гостей с местными промыслами, прошел показ известного дизайнера Алены Ахмадулиной, которая создала специальную коллекцию «Силуэт добра». В этот же день состоялся концерт «Новый фолк» от лучших творческих коллективов Белгородчины.
Присоединиться к акции по поддержке Белгородской области могут все желающие — ссылку можно найти на официальном сайте выставки-форума «Россия». Собранные средства направляются на счет общественной организации МОО «Святое Белогорье против детского рака».
Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.