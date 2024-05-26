Иркутская область присоединилась к акции в поддержку жителей Белгорода

Благотворительная акция в поддержку жителей Белгорода и Белгородской области прошла на международной выставке-форуме «Россия». К ней присоединился и стенд Иркутской области. Посетители писали пожелания региону на специальных открытках, где есть и qr-код для пожертвований. Собранные средства направляются на помощь тем, кто пострадал от обстрелов, в том числе для протезирования и поддержки тяжелых пациентов.