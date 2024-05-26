В Пермском крае три округа остались без электричества

В ГУ МЧС сообщили, что в Александровском округе были частично обесточены поселки Яйва и Верх Вильва, в Соликамском- поселки Басим, Черное, Усовский, села Касиб и Половодово, в Гайнском округе -поселок Гайны и Усть-Черная, а также деревня Харина. Сообщается, что для ликвидации последствий привлечено 76 человек и 30 единиц техники.