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В Пермском крае три округа остались без электричества

25 мая в Пермском крае из-за шквалистого ветра возникли проблемы с электроснабжением в трех муниципальных округах. Перебои с электричеством были в Соликамском, Александровском и Гайнском округах.

Источник: AP 2023

Сильный ветер срывал крыши жилых домов, валил деревья и обрывал линии электропередач. Сила ветра достигала 20 м/с, в результате под частичное отключение электричество попали 10 населенных пунктов.

В ГУ МЧС сообщили, что в Александровском округе были частично обесточены поселки Яйва и Верх Вильва, в Соликамском- поселки Басим, Черное, Усовский, села Касиб и Половодово, в Гайнском округе -поселок Гайны и Усть-Черная, а также деревня Харина. Сообщается, что для ликвидации последствий привлечено 76 человек и 30 единиц техники.

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