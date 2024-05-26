Дезориентированную пенсионерку, ушедшую из дома, ищут в Хабаровском крае

71-летняя Надежда Яковлева проживает в селе Елабуга. Сегодня, 26 мая, она исчезла без вести и не выходит на связь несколько часов. Срочные поиски объявлены в связи с тем, что пожилая женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.