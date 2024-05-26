Дезориентированную пенсионерку, ушедшую из дома, ищут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае разыскивают дезориентированную пенсионерку, которая ушла из дома. Объявление о пропаже появилось в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
71-летняя Надежда Яковлева проживает в селе Елабуга. Сегодня, 26 мая, она исчезла без вести и не выходит на связь несколько часов. Срочные поиски объявлены в связи с тем, что пожилая женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Волонтёры опубликовали приметы пропавшей. Надежда Яковлева ростом 162 сантиметра, у неё среднее телосложение, седые волосы и серые глаза. Была одета в синюю рубашку клетку, тёмно-синие бриджи и серые кроссовки, на голове носит чёрный платок.
Всех, кто знает, куда могла уйти пенсионерка и где находится в настоящее время, просят связаться с представителями ДПСО или позвонить в экстренные службы.